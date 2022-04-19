19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Nisan 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 G. Giresunspor - Beşiktaş

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 Kasimpaşa - A. Demirspor

05:15 İH Konyaspor

07:00 Yeni Gün

09:00 G. Giresunspor - Beşiktaş

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Elazığspor

14:00 Gamer

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

16:00 A. Hatayspor - Dg Sivasspor

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Galatasaray - Ök Y.malatyaspor

19:30 beIN Süper Lig

20:30 Galatasaray - Ök Y.malatyaspor

22:30 beIN Süper Lig

19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com / TV

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, beIN, TV, Haberler

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