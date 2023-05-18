19 Mayıs günü toplu taşıma ücretsiz mi araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar tarafından Cuma günü hangi toplu taşımalar ücretsiz araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı? Detaylar haberimizde...

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olması sebebiyle, kişiselleştirilmiş karta sahip olan vatandaşlar 19 Mayıs Cuma günü toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecektir.