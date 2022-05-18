19 Mayıs Tebrik Mesajları 2022: En güzel 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajları! - Haberler

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19 MAYIS TEBRİK MESAJLARI

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

Arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.

"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

Millet, millî hâkimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Atatürk

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

EN GÜZEL 19 MAYIS TEBRİK MESAJLARI

- 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal ATATÜRK)

- Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.

- Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

- Millet, millî hâkimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.

- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

- Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

- Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

- Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

- Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

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