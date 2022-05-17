19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Perşembe 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar, iş yerleri açık mı, tatil olacak mı? - Haberler

19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Perşembe 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar, iş yerleri açık mı, tatil olacak mı?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl 19 Mayıs 2022 Perşembe gününe denk gelmektedir. Vatandaşlar 19 Mayıs resmi tatil mi merak ediyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Perşembe 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar, iş yerleri açık mı, tatil olacak mı? 19 Mayıs'ta okullar açık mı olacak kapalı mı? 19 Mayıs'ta kamu binaları kapalı mı olacak? 19 Mayıs'ta iş yerleri açık olacak mı? İşte detaylar...
19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs resmi tatil günüdür. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Perşembe 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar, iş yerleri açık mı, tatil olacak mı?
19 Mayıs resmi tatil fakat 18 Mayıs günü resmi tatil değildir. 18 Mayıs yarım gün tatil olacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.
Bu yıl 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Haliyle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatil günüdür.
19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.
19 Mayıs resmi tatil olduğu için çoğu iş yeri kapalı olacaktır.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.
Yılbaşı: 1 OcakCumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi