19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Perşembe 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar, iş yerleri açık mı, tatil olacak mı? - Haberler

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs resmi tatil günüdür. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Perşembe 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar, iş yerleri açık mı, tatil olacak mı?

18 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatil fakat 18 Mayıs günü resmi tatil değildir. 18 Mayıs yarım gün tatil olacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

Bu yıl 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Haliyle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatil günüdür.

19 MAYIS OKULLAR AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.

19 MAYIS İŞ YERLERİ AÇIK MI TATİL Mİ OLACAK?

19 Mayıs resmi tatil olduğu için çoğu iş yeri kapalı olacaktır.

19 MAYIS ÖNEMİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 OcakCumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

Haberler.com - Gündem