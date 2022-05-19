BUGÜN 19 Mayıs'ta noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler açık mı? Resmi tatilde noterler açık mı? 20 Mayıs cuma noterler açık mı? - Haberler

19 Mayıs'ta noterler açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İdari tatilde noterler açık mı sorusu hem bankacılar hem de müşterilerin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Yarın noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler açık mı?

19 MAYIS YARIN NOTERLER AÇIK MI?

Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. 19 Mayıs günü ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. 20 Mayıs Cuma günü noterler çalışmalarına devam edecek.

Nöbetçi noterlerde ise işlemler gerçekleştirilmektedir.

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