19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi? Marmaray 19 Mayıs'ta ücretsiz mi? - Haberler

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - 19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi vatandaşlar ulaşım planı yaparken ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi, ücretli mi? 19 Mayıs'ta Başkentray ücretsiz mi, ücretli mi? 19 Mayıs'ta İZBAN ücretsiz mi, ücretli mi? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA MARMARAY,İZBAN VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

"23.59'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

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