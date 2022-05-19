19 mayıs otobüsler çalışıyor mu? Vapur, metro, marmaray bugün çalışıyor mu, ücretsiz mi? - Haberler

19 mayıs otobüsler çalışıyor mu? Vapur, metro, marmaray bugün çalışıyor mu, ücretsiz mi?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, İZBAN ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ücretsiz hizmet verip vermeyeceğine dair detayları paylaşmasının ardından 19 mayıs otobüsler çalışıyor mu? sorusuna yanıt arandı. Bunun yanı sıra İBB de açıklama yaparak metrobüsler hakkında detayları verdi. Peki, 19 mayıs otobüsler çalışıyor mu? Vapur, metro, marmaray bugün çalışıyor mu, ücretsiz mi?
19 mayıs otobüsler çalışıyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bakanlık 3 büyükşehirde bulunan tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını açıkladı. Toplu taşıma otobüsler Akbil, bedava mı? 19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi?
19 MAYIS OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.
Buna göre, toplu taşıma araçları hizmet vermeye devam edecektir.
19 Mayıs Perşembe Günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir.