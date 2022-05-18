19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler kapalı mı? - Haberler

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19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler kapalı mı?

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19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil. Vatandaşlar, resmi tatilde noterler açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler kapalı mı?

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler kapalı mı?

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günüAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Noterler 19 Mayıs günü kapalı olacak.

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