19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler kapalı mı? - Haberler

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler kapalı mı?

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günüAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Noterler 19 Mayıs günü kapalı olacak.

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