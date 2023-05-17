19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından 19 Mayıs noter açık mı? Sorusu araştırılıyor. Bu nedenle 19 Mayıs tarihinin yaklaşması nedeniyle 19 Mayıs noter açık mı? sorusu araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs noter açık mı? 19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta noterler hizmet verecek mi?

Her yıl coşku ve sevinçle kutlanmakta olan 19 Mayıs'ta nerelerin açık, kapalı olduğu internet üzerinde araştırılıyor. Merak edilenler arasında 19 Mayıs noter açık mı? Sorusu da yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Peki, 19 Mayıs noter açık mı? 19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta noterler hizmet verecek mi?

19 MAYIS NOTER AÇIK MI?

19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile noterler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları için her yıl 19 Mayıs günü, resmi tatil ilan edilir. Bu sebeple, noterler de kamu kurumları arasında yer aldığından 19 Mayıs'ta tatil olurken noterlerin yalnızca nöbetçi olanları hizmet vermektedir.