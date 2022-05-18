19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta, nerede? Murat Boz konseri ne zaman? - Haberler

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - 19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi şartları gereği online platformlarda kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl İBB tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle Maltepe Etkinlik Alanı'nda İstanbullularla birlikte kutlanacak. Gençlere yönelik aktivitelerin öne çıkacağı kutlamalar kapsamında alanda Playstation, Snowboard, futbol dart alanıile grafiti duvarı ve kaykay parkuru yer alacak. Etkinlikler, saat 13.00'te başlayacak. 19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta, nerede? Murat Boz konseri ne zaman?

19 MAYIS MURAT BOZ KONSERİ SAAT KAÇTA?

Gençlerin yakından takip ettiği birbirinden değerli isimlerin konserleriyle devam edecek. Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel'den Kabus Kerim & Erci E ve Batuflex'in sahneye çıkacağı kutlamalar Murat Boz konseriyle taçlanacak.

19 Mayıs konser programı

Deniz Tekin 15.00

Nova Norda 16.15

Redd 17.30

Cartel'den Kabus Kerim & Erci E 19.00

Batuflex 20.30

Murat Boz 21.30

19 Mayıs coşkusu Maltepe'de yaşanacak

Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel'den Kabus Kerim, Erci'E, Batuflex ve Murat Boz'un sahneye çıkacağı kutlamalar kapsamında dans, video mapping ve drone gösterilerinin harmanlandığı özel 19 Mayıs Gösterisi izleyenleri büyüleyecek.

Maltepe etkinlik alanındaki programlar tüm gün sürecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, ziyaretçiler için çeşitli etkinlik alanları oluşturulacak. VR bisiklet alanı, (sanal gerçeklikle bisiklet sürme) unutulmaz anlar yaşatacak. Futbol, dart, dans, snowboard, kaykay parkuru, zumba, playsatation, mixibike ve grafitti alanları da İstanbullulara keyif dolu bir gün geçirecek.

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