19 Mayıs Konserleri 2022: 19 Mayıs etkinlikleri nerede? 19 Mayıs belediye konserleri! - Haberler

19 Mayıs belediye konserleri merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birçok belediye konserler düzenlemekte ve özellikle gençler için özel 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri planlamaktadır. Peki 19 Mayıs etkinlikleri nerede? 19 Mayıs belediye konserleri merak ediliyor. İşte 19 Mayıs Konserleri haberimizde...

19 MAYIS BELEDİYE KONSERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Konserleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor! Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek kutlamalar kapsamında, birbirinden renkli aktivitelerin yanında Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel'den Kabus Kerim & Erci E ve Batuflex' ve Murat Boz sahneye çıkacak.

Geçtiğimiz yıl pandemi şartları gereği online platformlarda kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl İBB tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle Maltepe Etkinlik Alanı'nda İstanbullularla birlikte kutlanacak. Gençlere yönelik aktivitelerin öne çıkacağı kutlamalar kapsamında alanda Playstation, Snowboard, futbol dart alanıile grafiti duvarı ve kaykay parkuru yer alacak. Saat 13.00'te başlayacak etkinlikler, gençlerin yakından takip ettiği birbirinden değerli isimlerin konserleriyle devam edecek. Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel'den Kabus Kerim & Erci E ve Batuflex'in sahneye çıkacağı kutlamalar Murat Boz konseriyle taçlanacak.

19 Mayıs konser programı

Deniz Tekin 15.00

Nova Norda 16.15

Redd 17.30

Cartel'den Kabus Kerim & Erci E 19.00

Batuflex 20.30

Murat Boz 21.30

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Konserleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için birbirinden özel programlar hazırladı.

ABB, Gençlik Haftası kapsamında tiyatrodan konsere, spor müsabakalarından doğa yürüyüşlerine kadar birçok etkinlikle Başkent'te bayram coşkusunu yaşatacak. 18 Mayıs'ta ünlü sanatçı Melek Mosso, 19 Mayıs'ta ise Edis konseri tüm Başkentlilere açık olacak. 19 Mayıs'ta EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 103. yıl dönümü nedeniyle 14-27 Mayıs tarihleri arasında bir dizi kutlama etkinliğine ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tiyatrodan konsere, halk oyunlarından seğmen gösterilerine, karate ve bowling turnuvasından doğa yürüyüşüne kadar birçok etkinlik hafta boyunca Başkentlilere açık olacak.

Başkent'te EGO otobüsleri, metro, teleferik ve ANKARAY da 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara bayram sevincini doyasıya yaşatmak için ünlü sanatçıları Başkent'te ağırlayacak.

Melek Mosso, Pilli Bebek, Aysel Yakupoğlu ve Edis'in konser vereceği Ankara'da, ABB tarafından hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle:

17 Mayıs 2022 saat 18.00 Anıt Park- Gençler Sahnede Başkent Gençlik Şenliği

17 Mayıs 2022 saat 20.00 Batıkent Vedat Dolakay Parkı-'Pilli Bebek' konseri

18 Mayıs 2022 saat 20.00 Altınpark-'Melek Mosso' konseri

19 Mayıs 2022 saat 20.00 Gençlik Parkı-'Edis' konseri

21 Mayıs 2022 saat 10.30 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Bowling Turnuvası

21 Mayıs 2022 saat 10.00 Kurtboğazı Barajı Doğa Yürüyüşü

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle de gençler hem birbiriyle kaynaşacak hem de çeşitli etkinliklerle bayramı doya doya yaşayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Konserleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler için eğlence dolu bir program hazırladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin sahnesi gençler için açılacak. Aliağa'da Grup Gündoğarken, Gündoğdu Meydanı'nda ise Teoman ve DJ Mahmut Orhan sahne alacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs günü sabah 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek. Saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlediği gençlik kampında gün boyu etkinlikler devam ederken, Gündoğdu Meydanı'nda saat 20.30'da rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahne alacak.

Gençler AASSM sahnesinde

19 Mayıs saat 19.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sahnesini gençler için açacak. "Gençler Sahne Sizin" etkinliği kapsamında konser vermek isteyen 14-20 yaş arası İzmirli 19 genç müzisyen, hayallerini dev sahnede yaşayacak. 9-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan başvurulardan seçilen gençler, kendi belirledikleri repertuvar ile ücretsiz olarak İzmirliler ile buluşacak.

Sinan Meydan söyleşiye geliyor

17.30-18.30 saatleri arasında Belkahve Geçidi-Cumhuriyet Meydanı arasında bisiklet gruplarının katılımıyla bisiklet sürüşü olacak. 18.00-19.00 saatleri arasında ise Sinan Meydan'ın "19 Mayıs Ruhu ve Tam Bağımsızlık" söyleşisi APİKAM'da İzmirliler ile buluşuyor.

Aliağa'da Gündoğarken konseri

Kent merkezindeki kutlamaların yanı sıra çevre ilçelerde de bayram coşkusu yaşanacak. Aliağa'da saat 14.00'te Aliağa Kültür Merkezi'nde başlayacak söyleşilerde, milli mücadele, Atatürk ve gençlik gibi konular masaya yatırılacak. Ardından Aliağa Demokrasi Meydanı'nda 17.00-21.00 saatleri arasında okçuluk ve langırt müsabakaları, gezici kütüphane, bilgi yarışması,ayak tenisi ve parkur cimnastiği gibi birçok etkinlik var. 20.00'de Yelki Köy Tiyatrosu'nun "Köyün Halleri" oyunu sahneye taşınacak.21.00'de ise Grup Gündoğarken en sevilen şarkılarını Aliağalılar için seslendirecek.

İzmir Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali

Ayrıca 19 Mayıs'ta "İzmir Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali" de workshop çalışmaları ile başlayacak. 21 Mayıs'a kadar sürecek festivalde dansçılar 20 Mayıs'ta ön elemelerde tüm hünerlerini ortaya koyacak. Elemelerde bir üst tura kalan yarışmacılar ise 21 Mayıs Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda Hip hop, Popping, Breaking, House ve Feel the Drum kategorilerinde mücadele edecek.

22 Mayıs'ta 1919 kişi koşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs kapsamında ayrıca yol koşusu da düzenliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılı temsilen koşuya 1919 kişi katılacak. Yarışın startı 22 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan verilecek. Koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Sadık Bey Tramvay Durağı'na kadar gidip başlangıç noktasına dönecek. Yine aynı gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Mayıs Spor Festivali (May Fest) yapılacak.

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