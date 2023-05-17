19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken birçok vatandaşın gündeminde 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Sorusu yer aldı ve internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs kargo dağıtımı var mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo açık mı?

Her yıl coşku ve sevinçle kutlanmakta olan 19 Mayıs'ta nerelerin açık, kapalı olduğu internet üzerinde araştırılıyor. Merak edilenler arasında 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Sorusu da yer alıyor ve merak ediliyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs kargo dağıtımı var mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo açık mı?

19 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Kargolar 19 Mayıs günü kapalı olacak. Resmi tatillerde kargo şirketlerinin kapalı olması nedeniyle teslimat ve alım işlemleri yapılamayacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.