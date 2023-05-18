19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı ve 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olma sebebiyle kargolar dağıtım yapacak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk gelmektedir. 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı ve 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı sorularına yanıt aranıyor. 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı ve 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı merak ediliyor. 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? Detaylar haberimizdedir…

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs ülke genelinde resmi tatil olduğu için kargoların çalışmayacağı bekleniyor.