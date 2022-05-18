19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar kapalı mı? - Haberler

19 Mayıs PerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar kapalı mı?

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günüAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Kargolar 19 Mayıs günü kapalı olacak. Resmi tatillerde kargo şirketlerinin kapalı olması nedeniyle teslimat ve alım işlemleri yapılamayacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.

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