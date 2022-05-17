19 Mayıs kaçıncı yılı 2022? Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kaçıncı yılı? - Haberler

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - 19 Mayıs kaçıncı yılı? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi kutlama mesajları yayınlayan vatandaşlar ve kurumlar bu sene 19 Mayıs'ın kaçıncı yılı merak ediyor. Kutlama mesajlarında sıkça gördüğümüz kaçıncı yıldönümü olduğuna dair ifadeler için araştırma konusu olan 19 Mayıs kaçıncı yılı 2022? Bu sene 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kaçıncı yılı? 19 Mayıs kaçıncı yılını kutluyoruz 2022? 19 Mayıs kaçıncı yıldönümü? sorularına yanıt aradık. İşte bilgiler...

19 MAYIS KAÇINCI YILI 2022?

2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını kutlamıştık. 2022'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılını kutlayacağız.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

TARİHÇESİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.

19 Mayıs 2012'de TRT'nin bünyesinde yayın yapan kanalı TRT 1'in logosu bu bayrama ithaften değişmiştir.

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