19 Mayıs İZBAN ücretsiz mi? Toplu taşıma İZBAN, bedava mı? - Haberler

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bakanlık 3 büyükşehirde bulunan tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını açıkladı. Toplu taşıma İZBAN Akbil, bedava mı? 19 Mayıs İZBAN ücretsiz mi?

19 MAYIS İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

İETT geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs'ta tüm seferlerini ücretsiz yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken resmi tatil olması nedeniyle tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

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