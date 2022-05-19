19 Mayıs İETT ücretsiz mi? 19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? - Haberler

Her yıl resmi tatil ilan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İETT gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi sorusuna yanıt verdik. Peki, 19 Mayıs İETT ücretsiz mi? 19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? İşte cevabı…

19 MAYIS İETT ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Perşembe günü saat 23:59'a kadar tüm toplu taşıma araçları toplu taşıma kartınızı okuttuğunuz sürece ücretsizdir.

19 MAYIS ADALAR ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Perşembe günü İETT seferleri Cumartesi sefer tarifesine göre yapılacaktır. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Havalimanı hatları ve Adalar'da yapılan seferler uygulamaya dahil değildir.

CUMARTESİ GÜNÜ TARİFESİ UYGULANACAK

Bayram nedeniyle 19 Mayıs Perşembe günü saat 23.59'a kadar Cumartesi günü tarifesi uygulanacaktır.

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