19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından 19 Mayıs hastaneler tatil mi? Sorusu araştırılıyor. Bu nedenle 19 Mayıs tarihinin yaklaşması nedeniyle 19 Mayıs hastaneler tatil mi? sorusu araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler tatil mi? 19 Mayıs hastaneler açık olacak mı? 19 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı?

Her yıl coşku ve sevinçle kutlanmakta olan 19 Mayıs'ta nerelerin açık, kapalı olduğu internet üzerinde araştırılıyor. Merak edilenler arasında 19 Mayıs hastaneler tatil mi? Sorusu da yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Peki, 19 Mayıs hastaneler tatil mi? 19 Mayıs hastaneler açık olacak mı? 19 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı?

19 MAYIS HASTANELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile hastaneler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Hastaneler 19 Mayıs günü kapalı olacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları için her yıl 19 Mayıs günü, resmi tatil ilan edilir. Bu sebeple, hastaneler de kamu kurumları arasında yer aldığından 19 Mayıs'ta tatil olurken hastanelerin yalnızca Acil Servisleri hizmet vermektedir.