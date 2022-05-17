19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler kapalı mı? - Haberler

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19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler kapalı mı?

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19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil. Vatandaşlar, resmi tatilde hastaneler açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler kapalı mı?

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - 19 Mayıs PerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler kapalı mı?

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günüAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Hastaneler 19 Mayıs günü kapalı olacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları için her yıl 19 Mayıs günü, resmi tatil ilan edilir. Bu sebeple, hastaneler de kamu kurumları arasında yer aldığından 19 Mayıs'ta tatil olurken hastanelerin yalnızca Acil Servisleri hizmet vermektedir.

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