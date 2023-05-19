19 Mayıs etkinlikleri Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı

SAMSUN - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtı'ndaki törenlerle başladı. Anıta çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlere seslenerek spora yönelmeleri çağrısında bulundu.

"Kötü alışkanlıklar ve sosyal medyanın zararlarından uzaklaşıp, spora yönelin"

Törende konuşan Feyzullah Dereci, "Gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke hiç de kolay elde edilmedi. Ülkemiz, siz gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamalısınız. Birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek, hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Ay yıldızlı bayrağımız altında bir ve bütün olarak bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gençlik, yarınlarımızın teminatıdır. Sizler; azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatanı için canını seve seve feda eden geçler olduğumuz müddetçe devletimiz ilelebet dimdik ayakta kalacaktır. Vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimize daha sıkı sarılmalıyız" dedi.

Tören, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.