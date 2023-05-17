1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımaya yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs EGO ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma EGO bedava mı?

19 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı, o gün ulaşımda otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay ya da metro tercih edecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs EGO ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma EGO bedava mı?

19 MAYIS EGO ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete kararında, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.