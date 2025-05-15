19 Mayıs dershaneler açık mı? 19 Mayıs 2025'te kurslar açık mı?

19 Mayıs dershaneler açık mı? 19 Mayıs 2025'te kurslar açık mı?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de "19 Mayıs dershaneler açık mı?" sorusu oluyor.

2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarih Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor ve kamu kurumları, okullar, üniversiteler ile bankalar bu tarihte kapalı oluyor. Peki özel eğitim kurumları ve dershaneler de tatil mi? 19 Mayıs dershaneler açık mı? İşte detaylar...

19 MAYIS DERSHANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk gelmektedir.

19 Mayıs dershaneler açık mı? 19 Mayıs 2025'te kurslar açık mı?

19 MAYIS DERSHANELER KAPALI MI?

Dershaneler ve kurslar gibi özel eğitim kurumlarının resmi tatillerdeki çalışma durumu, genellikle kurumun kendi takvimine bağlıdır. Ancak, resmi tatil olması nedeniyle birçok dershane ve kursun 19 Mayıs'ta kapalı olması beklenmektedir.

19 Mayıs dershaneler açık mı? 19 Mayıs 2025'te kurslar açık mı?

19 MAYIS KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler gibi birçok kuruluş faaliyetlerine ara verecektir.

19 Mayıs dershaneler açık mı? 19 Mayıs 2025'te kurslar açık mı?

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda, tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak ve şube hizmeti verilmeyecektir.

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