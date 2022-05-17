19 Mayıs'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri bedava mı? - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak mı merak konusu oldu. 19 Mayıs'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri bedava mı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayramda toplu taşıma ve köprüler ücretsiz mi olacak gündemde gelen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri bedava mı? Detaylar haberimizdedir…

19 MAYIS'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bakanlık 3 büyükşehirde bulunan tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını açıkladı.

"23.59'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

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