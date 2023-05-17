19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs borsa açık mı? Soruları, 19 Mayıs tarihinde Borsa'da işlem yapmak isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmakta. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı? 19 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs Cuma günü borsa İstanbul açık mı?

Her yıl coşku ve sevinçle kutlanmakta olan 19 Mayıs'ta nerelerin açık, kapalı olduğu internet üzerinde araştırılıyor. Merak edilenler arasında 19 Mayıs borsa açık mı? Sorusu da yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı? 19 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs Cuma günü borsa İstanbul açık mı?

19 MAYIS BORSA AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıdır veresmi tatildir. Bu nedenle Resmi tatillerde piyasalar kapalı olduğundan Borsa İstanbul'da da işlem yapılmayacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları için her yıl 19 Mayıs günü, resmi tatil ilan edilir.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

Borsa İstanbul tarafından paylaşılmakta olan verilere göre hangi günler aralığında resmi tatil olarak kapalı olacağını buraya tıklayarak Borsa İstanbul resmi internet sitesi üzerinde yer almakta olan tablodan öğrenebilirsiniz.