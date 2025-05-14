19 Mayıs 2025'te Borsa İstanbul açık mı? İşlem yapmak isteyen yatırımcılar için borsa, VİOP ve takas süreçlerine dair tüm detaylar netleşti. Bu özel günde Borsa İstanbul'un (BIST) açık olup olmayacağı, hisse senedi, VİOP ve takas işlemleri yapmak isteyenler için önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı? 19 Mayıs borsa kapalı mı, resmi tatilde borsa açık mı?

19 MAYIS BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatil günlerinde işlem yapmaya kapalıdır. Bu nedenle 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Borsa İstanbul (BIST) genelinde tüm piyasalarda işlemler durdurulacak.

19 MAYIS BORSA KAPALI MI?

Ayrıca, takas işlemleri de bu tarihte gerçekleştirilemeyecek. Bu da demek oluyor ki; hisse alış ve satışlarının takas süreçleri 20 Mayıs 2025 Salı gününe ertelenecek. Yatırımcılar, bu tarihte borsa seansı olmayacağı için emir gönderimi, işlem gerçekleştirme veya portföy güncelleme gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek.

19 MAYIS BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hem borsa hem de takas işlemleri 1 günlüğüne duracak ve borsa seansları 20 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

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