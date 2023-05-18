19 Mayıs günü bankalar açık mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın hangi kurumlar açık olacak merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? Yarın noter ve PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bankalara resmi tatil mi? İşte detaylar...

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs günü bankalar açık olacak mı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? Yarın noter ve PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bankalara resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak - Pazar - Yılbaşı

1 Mayıs - Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz - Cumartesi - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos: Zafer Bayramı

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olması sebebiyle yarın bankalar kapalı olacaktır.