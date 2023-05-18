19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı ve 19 Mayıs bankalar tatil mi, yarım gün mü soruları sıklıkla araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar açık mı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bankalar tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı ve 19 Mayıs bankalar tatil mi, yarım gün mü soruları sıklıkla araştırılıyor. 19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bankalar tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Bundan dolayı, 19 Mayıs Cuma günü banka şubeleri kapalıdır.

19 MAYIS BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Cuma 2023 tarihi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için resmi tatildir. Bankalar, 18 Mayıs Perşembe mesai bitimine kadar açıktır. Ancak 19 Mayıs Cuma günü banka şubeleri kapalıdır.

19 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.