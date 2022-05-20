19 Mayıs 2022 Haberleri - Haberler

19 Mayıs 2022 Haberleri
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19 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- Giresun Valiliği'nden sahilde uygunsuz şekilde görüntülenen gençlerle ilgili açıklama: 2 polis görevden alındı
- Z kuşağı tercihini yaptı! İlk defa oy kullanacak gençlerin yüzde 37'si CHP'ye oy verecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevine girerken doldurduğu kasetin içinde yer alan Nurullah Genç'in Beni Yakışına şiirini okudu
- Ankara'da uyuduğu sanılan evsiz vatandaşın öldüğü tespit edildi
- Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü
- Şanlıurfa'da sosyal medya için video çekmek isterken sulama kanala düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
- İBB'nin Apolas Lermi konserine Ümit Özdağ'dan tepki: '19 Mayıs Pontus soykırımıdır' iftirasını atan adama konser verdiriyorlar
- Görevden alınan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama: Aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır
- Türkiye'de 19 Mayıs günü bin 485 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti
- AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
- Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? İşte yanıtı
- Son dakika! BAE açıklamalarıyla tartışma yaratan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı
- Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak
- Fatih Erbakan iktidara yüklendi: Erbakan Hocamız ders anlatırken top oynayanların ülkeyi getirdiği durum bu
- Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından annesinin evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Finlandiya lideri Niinisto'nun ılımlı Türkiye mesajı ABD Başkanı Biden'ın tadını kaçırdı
- Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz
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- Erdoğan raket tutma tarzıyla ilgili konuştu: Çinliler ve Japonlar benim gibi tutuyor, fena değil işe yarıyor
- Çeşme'de 19 Mayıs kutlamalarında gerginlik! Belediye başkanının 'Alın bunu buradan' demesi gerilimi tırmandırdı
- Gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu: Çeteleri de SADAT'ları da ezerek yolumuza devam edeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar' sözlerine NATO Genel Sekreteri'nden yanıt: Türkiye ile diyalog halindeyiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti sonrasında Finlandiya'dan ilk açıklama: İyi niyetle çözülebilir
- Survivor All Star'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizi elenen Sema, intikam yemini etti: Adayı dar edeceğim
- Zelenski, 'Vışıvanka Günü' sebebiyle savaşın başından bu yana giydiği asker tişörtünü çıkarıp işlemeli gömleğini giydi
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- Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü düştü! 3 çocuk babası şahıs feci şekilde can verdi
- Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor
- Bolu'da sığınmacılara yönelik asılan Arapça afişler kaldırıldı! Belediye Başkanı Tanju Özcan küplere bindi
- Arınç bildiğiniz gibi! Bu kez 19 Mayıs paylaşımında gençler üzerinden iktidara yüklendi
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- İstifasının istendiği öne sürülmüştü! AK Partili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı
- 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
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- Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
- Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı
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