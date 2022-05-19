19 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

19 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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19 Mayıs 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trabzonspor - Altay
01:45 1. Lig Haftanın Golleri
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Süper Lig Yolu
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Taraftar
07:00 Yeni Gün
09:00 Y.kayserispor-ök Y.malatyaspor
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - İstanbulspor
14:00 Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 İH Konyaspor
15:00 Fta Antalyaspor - Galatasaray
15:45 Haftanın Golleri
16:00 G. Giresunspor - M. Başakşehir
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:30 Kaleci ve Golcü
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Yeni Nesil Talk Show