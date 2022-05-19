19 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trabzonspor - Altay

01:45 1. Lig Haftanın Golleri

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Süper Lig Yolu

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 Y.kayserispor-ök Y.malatyaspor

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - İstanbulspor

14:00 Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 İH Konyaspor

15:00 Fta Antalyaspor - Galatasaray

15:45 Haftanın Golleri

16:00 G. Giresunspor - M. Başakşehir

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:30 Kaleci ve Golcü

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show

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