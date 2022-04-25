19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler?
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Astrolojide yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklıdır. Vatandaşlar 19 Mart doğanların burcu ne merak etti. Peki, 19 Mart hangi burç? 19 Mart gününde doğanların burcu hangi burç olmaktadır? 19 Mart doğumluların burcu ne oluyor? On Dokuz Mart burcu nedir? 19 Mart yükselen burcu nedir? 19 Mart'ta doğanlar hangi burç olurlar? Detaylar haberimizde.
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Toplamda 12 burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
19 Mart Balık burcuna aittir. 19 Mart günü doğanların burcu Balık burcudur. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğanların burcu Balık'tır. Bu yüzden 19 Mart günü doğum günü olanların burcu da Balık olmaktadır. 19 Mart yükselen burcunuzu hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.
19 Mart günü burcu : Balık
Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.
19 Mart yükselen saatleri ve burçları nedir?
00:00 - Akrep
00:30 - Yay
01:00 - Yay
01:30 - Yay
02:00 - Yay
02:30 - Yay
03:00 - Oğlak
03:30 - Oğlak
04:00 - Oğlak
04:30 - Oğlak
05:00 - Kova
05:30 - Kova
06:00 - Balık
06:30 - Balık
07:00 - Koç
07:30 - Koç
08:00 - Boğa
08:30 - Boğa
09:00 -İkizler
09:30 - İkizler
10:00 - İkizler
10:30 - İkizler
11:00 - Yengeç
11:30 - Yengeç
12:00 - Yengeç
12:30 - Yengeç
13:00 - Aslan
13:30 - Aslan
14:00 - Aslan
14:30 - Aslan
15:00 - Aslan
15:30 - Aslan
16:00 - Başak
16:30 - Başak
17:00 - Başak
17:30 - Başak
18:00 - Başak
18:30 - Başak
19:00 - Terazi
19:30 - Terazi
20:00 - Terazi
20:30 - Terazi
21:00 - Terazi
21:30 - Terazi
22:00 - Akrep
22:30 - Akrep
23:00 - Akrep
23:30 - Akrep
20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasındaki günler Balık burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Balık burcudur:
20 Şubat günü burcu : Balık
21 Şubat günü burcu : Balık
22 Şubat günü burcu : Balık
23 Şubat günü burcu : Balık
24 Şubat günü burcu : Balık
25 Şubat günü burcu : Balık
26 Şubat günü burcu : Balık
27 Şubat günü burcu : Balık
28 Şubat günü burcu : Balık
29 Şubat günü burcu : Balık
1 Mart günü burcu : Balık
2 Mart günü burcu : Balık
3 Mart günü burcu : Balık
4 Mart günü burcu : Balık
5 Mart günü burcu : Balık
6 Mart günü burcu : Balık
7 Mart günü burcu : Balık
8 Mart günü burcu : Balık
9 Mart günü burcu : Balık
10 Mart günü burcu : Balık
11 Mart günü burcu : Balık
12 Mart günü burcu : Balık
13 Mart günü burcu : Balık
14 Mart günü burcu : Balık
15 Mart günü burcu : Balık
16 Mart günü burcu : Balık
17 Mart günü burcu : Balık
18 Mart günü burcu : Balık
19 Mart günü burcu : Balık
20 Mart günü burcu : Balık