Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

19 Mart 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:50 İspanya La Liga Özetler

03:20 İtalya Seri A Özetler

03:50 Spor Artı

04:50 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 İspanya La Liga Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:40 Avrupa'dan Futbol

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Toto 1. Lig Goller

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.

22:00 Stadyum

23:30 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com / TV

İspanya Spor Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title