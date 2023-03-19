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19 Mart 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Mart 2023 Star Yayın Akışı

19 Mart 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Çöp Adam

05:30 Söz

06:30 Gecenin Ucunda

09:15 En Güzel Bölüm

09:30 Meltem Demir ile Hanımeli

10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe Deprem Bölgesinde

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: InterSinema.com / TV

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