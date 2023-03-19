Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mart 2023 Kanal d Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Mart 2023 Kanal d Yayın Akışı

19 Mart 2023 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Mandıra Filozofu: İstanbul

03:00 Kuzey Güney

04:30 Müzik Arası

05:15 Güneşi Beklerken

07:00 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kanal D TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title