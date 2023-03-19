19 Mart 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Mart 2023 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Mandıra Filozofu: İstanbul
03:00 Kuzey Güney
04:30 Müzik Arası
05:15 Güneşi Beklerken
07:00 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı