Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Mart 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Taraftar

02:30 Süper Hikayem

03:30 B. Giresunspor - V. Karagümrük

05:15 Haftanın Golleri

05:30 Galatasaray- Kasımpaşa

07:15 Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Ankaragücü - C. Alanyaspor

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Santra

12:30 Kocaelispor - Beşiktaş

14:00 Haftanın Golleri

14:15 Alanyaspor - Fenerbahçe

15:00 Sivasspor - Ankaragücü

15:30 Konyaspor - Galatasaray

16:00 FTA Antalyaspor - Y. Kayserispor

18:00 Sanal Direktör

19:00 beIN Süper Lig

20:00 A. Konyaspor - Galatasaray

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Galatasaray Ankaragücü beIN TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title