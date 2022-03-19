19 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

03:30 Spor Artı

04:30 Jordan Etkisi

05:05 FIFA Magazin

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu

15:30 Spor Bülteni

15:55 BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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