19 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

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