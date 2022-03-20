19 Mart 2022 Haberleri
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19 Mart 2022 Manşet Haberleri.
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- Türkiye'de 19 Mart günü koronavirüs nedeniyle 105 kişi vefat etti, 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi
- Kara Kartal galibiyeti unuttu! Beşiktaş, Hatayspor engelini geçemedi
- Son Dakika: İstanbul'da bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilecek
- Taraftarın bıçak kemiğine dayandı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si belini doğrultamıyor
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- KGM, CHP'li milletvekilinin 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin iddialarını yalanladı
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- Emre Belözoğlu galibiyeti unuttu! Başakşehir'e bir çelme de Adana Demirspor'dan
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- Kendi kına gecesine giden gelinin acı sonu! Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada can verdi
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