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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta'nın 19 Kasım Salı günkü bölümünde, günün birincisi ve altını alan isim merak konusu oldu. Yarışmanın sonuçları ve puan durumu izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 19 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 19 Ekim Salı gününün birincisi yine Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ- 19 Puan

AYSUN- 19 Puan

SEREN- 10 Puan

BESTE- 8 Puan

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 18 EKİM PAZARTESİ PUAN DURUMU

EZGİ- 21 Puan

SEREN- 17 Puan

BESTE- 9 Puan

AYSUN- 8 Puan

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