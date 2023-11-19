19 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Kasım 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 19 Kasım 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

19 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Kasım 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Kasım 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 193)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 196)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 200)

–– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri