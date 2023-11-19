19 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 19 Kasım 2023 Cumartesi akşamı dizileri

19 Kasım 2023 Cumartesi TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Bu akşam tv'de neler var, 19 Kasım 2023 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 19 Kasım 2023 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 19 Kasım 2023 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 19 Kasım 2023 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:40 Çok Güzel Hareketler 2

15:45 Bir Derdim Var

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Bir Derdim Var

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

23:45 Aile

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:25 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:05 Safir

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Sakla Beni

02:00 Güzel Köylü

04:00 Türk Müziği

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Yerli Sinema Kral Şakir: Cumburlop!

17:00 Yerli Sinema Kral Şakir: Mikrop Avcıları

17:45 Yerli Sinema Kral Şakir: Cumburlop!

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

03:30 Oynat Bakalım

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Bambaşka Biri

15:30 Kirli Sepeti

16:45 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Bambaşka Biri

03:15 Şahane Hayatım

05:15 Aşk Yeniden