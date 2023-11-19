19 Kasım 2023 Cumartesi TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var?
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19 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 19 Kasım 2023 Cumartesi akşamı dizileri
Bu akşam tv'de neler var, 19 Kasım 2023 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 19 Kasım 2023 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 19 Kasım 2023 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 19 Kasım 2023 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:40 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Bir Derdim Var
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Bir Derdim Var
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
23:45 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:25 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:05 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sakla Beni
02:00 Güzel Köylü
04:00 Türk Müziği
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yerli Sinema Kral Şakir: Cumburlop!
17:00 Yerli Sinema Kral Şakir: Mikrop Avcıları
17:45 Yerli Sinema Kral Şakir: Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
03:30 Oynat Bakalım
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Bambaşka Biri
15:30 Kirli Sepeti
16:45 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
03:15 Şahane Hayatım
05:15 Aşk Yeniden