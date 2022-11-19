19 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İhtimaller Kupası
03:00 Aktüel Futbol
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:00 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Toto 1. Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
09:55 Dünya Kupası Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:50 Dünya Kupası Magazin
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Yeni Malatyaspor - Pendikspor
22:00 Spor Akşamı
22:45 Aktüel Futbol
23:45 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu