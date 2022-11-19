19 Kasım 2022 Star Yayın Akışı TV Haberleri 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Toprak ile Fidan 01:30 Gecenin Ucunda 04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 06:00 Güzel Köylü 07:30 Toprak ile Fidan 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Dizi 15:00 En Güzel Bölüm 15:15 Gecenin Ucunda 18:15 Star Haber 19:00 Toprak ile Fidan 20:00 Prometheus 22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show Kaynak: InterSinema.com / TV Gecenin Ucunda Star TV Haberler

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