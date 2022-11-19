19 Kasım 2022 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Kasım 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Yasak Elma
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Şevkat Yerimdar
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 Darmaduman
14:30 İyilik
16:30 Bir Peri Masalı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
22:30 Darmaduman