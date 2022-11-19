Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Kasım 2022 Fox Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Kasım 2022 Fox Yayın Akışı

19 Kasım 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Yasak Elma

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Şevkat Yerimdar

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Darmaduman

14:30 İyilik

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

22:30 Darmaduman

Kaynak: InterSinema.com / TV

Fox TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title