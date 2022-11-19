19 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı TV Haberleri 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var? Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… EUROSPORT YAYIN AKIŞI 01:30 Bahreyn 8 Saat 02:30 Powerlifting Dünya Şampiyonası 03:30 Snooker: Uk Championship 05:00 Powerlifting Dünya Şampiyonası 07:00 Snooker: Uk Championship 08:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi 09:30 Touring Car Racing 10:00 Touring Car Racing 10:30 Snooker: Uk Championship 12:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi 13:30 Powerlifting Dünya Şampiyonası 14:30 Snooker: Uk Championship 15:45 Snooker: Uk Championship 19:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi 20:00 Bmx Dünya Şampiyonası 21:00 Snooker: Uk Championship 21:40 Haberler Kaynak: InterSinema.com / TV Dünya Şampiyonası Eurosport Haberler Bahreyn TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 19 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.