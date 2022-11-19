19 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Taraftar 01:00 Süper Hikayem 02:00 Beinspired 03:00 Süper Lig Haftası 03:30 İstatistik Bankası 04:00 V. Karagümrük - Gaziantep Fk 05:45 Haftanın Golleri 06:00 İstanbulspor - A. Hatayspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Haftanın Golleri 09:00 Kocaelispor - Fenerbahçe 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Süper Lig Maç Özetleri 12:00 İstatistik Bankası 12:30 Trabzonspor - Samsunspor 14:00 Süper Lig Haftası 14:30 İstatistik Bankası 15:00 Süper Lig Maç Özetleri 16:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Beşiktaş - İstanbulspor 19:30 Haftanın Golleri 19:45 1. Lig Haftanın Golleri 20:00 Süper Hikayem 21:00 Dünya'nin Kupasi 22:00 Süper Lig Haftası 22:30 İstatistik Bankası 23:00 Spor Gecesi Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri İstanbulspor TV Haberler

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