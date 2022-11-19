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19 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Kasım 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

01:00 Süper Hikayem

02:00 Beinspired

03:00 Süper Lig Haftası

03:30 İstatistik Bankası

04:00 V. Karagümrük - Gaziantep Fk

05:45 Haftanın Golleri

06:00 İstanbulspor - A. Hatayspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Haftanın Golleri

09:00 Kocaelispor - Fenerbahçe

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:00 İstatistik Bankası

12:30 Trabzonspor - Samsunspor

14:00 Süper Lig Haftası

14:30 İstatistik Bankası

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Beşiktaş - İstanbulspor

19:30 Haftanın Golleri

19:45 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Hikayem

21:00 Dünya'nin Kupasi

22:00 Süper Lig Haftası

22:30 İstatistik Bankası

23:00 Spor Gecesi

Kaynak: InterSinema.com / TV

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