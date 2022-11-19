19 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Kasım 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
01:00 Süper Hikayem
02:00 Beinspired
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 İstatistik Bankası
04:00 V. Karagümrük - Gaziantep Fk
05:45 Haftanın Golleri
06:00 İstanbulspor - A. Hatayspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Haftanın Golleri
09:00 Kocaelispor - Fenerbahçe
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:00 İstatistik Bankası
12:30 Trabzonspor - Samsunspor
14:00 Süper Lig Haftası
14:30 İstatistik Bankası
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Beşiktaş - İstanbulspor
19:30 Haftanın Golleri
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Hikayem
21:00 Dünya'nin Kupasi
22:00 Süper Lig Haftası
22:30 İstatistik Bankası
23:00 Spor Gecesi