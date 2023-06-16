MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında ifade ettiği 19 ilçenin il olması için verecekleri önerge vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Peki, 19 ilçe il mi oluyor? 19 ilçe il olacak! 19 ilçe il olacak ilçeler! İl olacak ilçeler 2023! Bafra il olacak mı? Gebze il olacak mı? Bandırma il olacak mı?

19 ilçe il mi oluyor? 19 ilçe il olacak! 19 ilçe il olacak ilçeler! İl olacak ilçeler 2023! Bafra il olacak mı? Gebze il olacak mı? Bandırma il olacak mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında ifade ettiği 19 ilçenin il olması için verecekleri önerge vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Peki, 19 ilçe il mi oluyor? 19 ilçe il olacak! 19 ilçe il olacak ilçeler! İl olacak ilçeler 2023! Bafra il olacak mı? Gebze il olacak mı? Bandırma il olacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı bu açıklamayla vatandaşlar 19 ilçe il mi oluyor? 19 ilçe il olacak! 19 ilçe il olacak ilçeler! İl olacak ilçeler 2023! Bafra il olacak mı? Gebze il olacak mı? Bandırma il olacak mı? sorularını aratıyor.

19 İLÇE İL Mİ OLUYOR, 19 İLÇE İL OLACAK!

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

19 İLÇE İL OLACAK İLÇELER, İL OLACAK İLÇELER 2023

Bahsedilen kriterleri sağlayan ilçeler: İnegöl, Alanya, Polatlı, Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor