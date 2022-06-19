19 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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19 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Slovakya - Fransa
03:45 Türkiye - Hırvatistan
05:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Türkiye
08:50 Özel Dosya
09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
18:25 Sırbistan - İsrail
20:30 Spor Bülteni
21:30 Set Sayısı
21:55 Türkiye - Güney Kore
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