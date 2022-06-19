19 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 19 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Slovakya - Fransa 03:45 Türkiye - Hırvatistan 05:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme 06:55 Spor Takvimi 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Almanya - Türkiye 08:50 Özel Dosya 09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Sabahı 12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:00 Spor Bülteni 14:00 Gündem Futbol Transfer 16:00 Spor Bülteni 17:00 Spor Haftasonu 18:25 Sırbistan - İsrail 20:30 Spor Bülteni 21:30 Set Sayısı 21:55 Türkiye - Güney Kore InterSinema.com / TV TV Haberler

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