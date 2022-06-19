19 Haziran 2022 Star Yayın Akışı 19 Haziran 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Fazilet Hanım ve Kızları 02:30 Güzel Köylü 04:00 Çilek Kokusu 06:15 İki Aile 08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir 09:00 Kaderimin Oyunu 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Çilek Kokusu 16:15 En Güzel Bölüm 16:30 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Kaderimin Oyunu InterSinema.com / TV TV Haberler

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