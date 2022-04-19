(19. Gece Namazı) Ramazan ayının 19. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 19. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 19. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 19. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın on dokuzuncu gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 19 Nisan Salı'yı 20 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece Ramazan ayının 19. gecesidir. 19. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 19. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Kevser, 1 kere Kafirun, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişinin isteği gerçekeşir, gamdan emin olur ve cennete girmesi için beraat yazılır.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 6 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kevser + 1 Kafirun + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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