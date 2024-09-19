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19 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

19 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
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19 Eylül tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'deki dizi ve film yayınlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor. Hangi diziler var, hangi filmler izlenebilir, tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 19 Eylül yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 19 Eylül bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...

19 EYLÜL PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.20 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 - Seksenler

15.25 - Kara Ağaç Destanı

18.45 - Ana Haber

19.45 - UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Görevimiz Tatil

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - İnci Taneleri

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Password

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Olanlar Oldu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

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